केंद्र की राज्यों को Advisory- सब्जी बेचने वालों और और फेरी लगाने वालों का कोरोना टेस्ट करावाएं

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस मरीजों ( coronavirus Case in India ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भारत में कोरोना वायरस रोगियों ( Coronavirus in india ) की संख्या 20 लाख के आसपास हो गई है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने कहा है कि राज्य सरकारें दुकानों पर काम करने वाले, फेरीवालों और सब्जी विक्रेताओं की कोरोना जांच कराएं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों की कोरोना जांच ( Coronavirus Test ) से संक्रमण के केसों का पता जल्द लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसा करने से मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलेगी।

कोरोना वायरस से प्रभावित नए इलाकों को लेकर चिंता जताई

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ( Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health )की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में ऑक्सीजन से लैस और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली वाले एंबुलेंस की जरूरत पर जोर दिया। राजेश भूषण ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से प्रभावित नए इलाकों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ संक्रमित लोग नए जिलों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे नए क्षेत्रों को कोरोना मुक्त कराने पर जोर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आखिर लोगों की जान कैसे बचाई जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, मुख्य सचिवों और सचिव ( Health ) को संबोधित पत्र में भूषण ने कहा कि इस संबंध में हमने बहुत काम किया है।

अन्य कई देशों के मुकाबले बेहतर काम किया

उन्होंने कहा कि हमने इस दिशा में अन्य कई देशों के मुकाबले बेहतर काम किया है। बावजूद इसके हमारा लक्ष्य कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है, बल्कि उसको एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने देने पर जोर देना है। उस्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर अधिक से अधिक जांच कराई जाए तो संक्रमण के मामले न केवल जल्दी सामने आएंगे। बल्कि शीघ्र अति शीघ्र ऐसे संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन में भेजा जा सकेगा।