Sushant Death Case: Rhea Chakraborty ने ED को सौंपी 4 साल की Audit report, मुंबई में पूछताछ जारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह रापजूत आत्महत्या मामले ( Sushant Singh Raput suicide case ) में एक के बाद एक नया मोड़ आता जा रहा है। महाराष्ट्र ( Maharashtra Police ) और बिहार पुलिस ( Bihar Police ) के साथ ही अब इस केस की जांच CBI ने अपने हाथों में ले ली है। चूंकि अभिनेता के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) पर बेटे सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Raput ) के अकाउंट से करोडों रुपया निकालने का आरोप लगाया था, इसलिए अब इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) भी शामिल हो गया है।

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty arrives at Enforcement Directorate (ED) office in Mumbai. ED rejected her earlier request that the recording of her statement be postponed till Supreme Court hearing. pic.twitter.com/MIWYlYMXhT

सुशांत सिंह राजपूत के खाते से रुपयों की हेराफेरी करने के आरोपों के चलते ईडी मुंबई स्थित अपने दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। लगभग दो घंटे तक चली इस पूछताछ में रिया से सुशांत के साथ पैसों के लेनदेन के बारे में पूछा गया। इस दौरान रिया के पिता और भाई दोनों ही ईडी दफ्तर मेंं मौजूद रहे। हालांकि बाद में उनके भाई ईडी दफ्तर से बाहर निकल आए। ईडी ने इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी दफ्तर बुलाया। माना जा रहा है कि ईडी रिया के साथ पांच से छह घंटे तक पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर अभिनेता सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप लगा है। रिया पर यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सुशांत के पिता ने लगाए हैं।

Mumbai: Showik Chakraborty (in maroon t-shirt), brother of actor #RheaChakraborty, leaves Enforcement Directorate office. He is named in the FIR registered by CBI in #SushantSingRajput's death case.



Rhea's statement is being recorded by the agency. https://t.co/VH8VNKKAFG pic.twitter.com/5PQO209vD8