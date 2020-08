Mumbai Rains: मुंबई में इस बार आफत की बारिश, Marine drive के किनारों से टकराई ऊंची लहरें

नई दिल्ली। मानसून ( Monsoon 2020 ) सक्रिय होने के बाद से ही देश के अलग-अलग इलाकों में भारी वर्षा का दौर ( Rain In India ) जारी है। वहीं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश ( Heavy Rain in Mumbai ) ने आफत ला दी है। बुधवार को मुंबई में हुई लगातार ( Mumbai Rain ) बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में वॉटर लॉगिंग ( Water logging ) की समस्या खड़ी हो गई, तो कहीं ट्रैफिक सिस्टम ( Traffic system ) बिल्कुल ठप हो गया। यातायात व्यवस्था ठप होने की वजह से मुंबई की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई तो लोग घंटों जाम की परेशानी से जूझते रहे। मौसम का सबसे रौद्र रूप मरीन ड्राइव ( Mumbai Marine drive ) पर देखने को मिला। यहां भारी बारिश की वजह से गुरुवार दोपहर को समुद्र में ऊंची लहरें उठीं। ये लहरें दिन भर मरीन ड्राइव के किनारों से टकराती रहीं।

#WATCH Maharashtra: High tide hits Mumbai's Marine Drive amid heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/wIMrNKmpit

वहीं, बारिश से पैदा हुए संकट को देखते हुए मुंबई प्रशासन ने लोगों से अहतियात बरने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। आपको बता दें कि मुंबई में बुधवार मौसम की सबसे जोरदार बारिश हुई, जबकि गुरुवार को मध्यम और हल्की बारिश होती रही। इस बीच करीब पौने दो बजे मरीन ड्राइव पर समुद्र में ऊंची लहरें उठीं। प्रशासन ने बारिश के बाद बने हालातों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में NDRF की टीम तैनात की हैं। गौरतलब है कि बुधवार को मुंबई में बारिश ने पिछले 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

बुधवार को हुई तेज बारिश के दौरान मुंबई के कई इलाकों में छिटपुट घटनाओं की खबर सामने आई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 112 स्थानों पर पेड़ गिरने तो 6 जगहों पर घर ढहने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। पेड़ आदि गिरने से शहर में बिजली की व्यवस्था चरमराई रही। इस दौरान गिरगांव चौपाटी, कोलाबा और भायकला समेत कई इलाकों में पानी भर गया। इस पर BMC की ओर से आए बयान में बताया कि मुंबई में बुधवार को औसत से तिगुनी बारिश हुई है।

#WATCH Mumbai: A portion of a house collapsed in Dadar today, following heavy rainfall in the city. #Maharashtra pic.twitter.com/csaWccHS3v