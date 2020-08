Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan Latest Updates: PM मोदी का अयोध्या में मिनट 2 मिनट कार्यक्रम

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है, जब राम नगरी अयोध्या ( Ram Nagari Ayodhya ) में राम मंदिर निर्माण ( Ram temple construction in Ayodhya ) की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) बुधवार को अयोध्या राम जन्म भूमि ( Ayodhya Ram Janmabhoomi ) कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर ( Ram temple in Ayodhya ) के लिए 'भूमिपूजन' बुधवार को दोपहर 12.30 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) 'शिला पूजन', 'भूमि पूजन' और 'कर्म शिला पूजन' करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मुख्य पूजा दोपहर 12.44 और 12.45 बजे के बीच 32-सेकंड होगी। यह 'अभिजीत मुहूर्त' बताया जा रहा है। माना जाता है कि इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था।

Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan Latest Updates: कुछ देर में Lucknow के लिए रवाना होंगे PM

Inside the venue of the foundation laying ceremony of #RamTemple in #Ayodhya.



PM Narendra Modi, RSS Chief Mohan Bhagwat, Ram Mandir Trust Chief Nritya Gopaldas, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and CM Yogi Adityanath will be on the stage for the event. pic.twitter.com/6yVaRQpQoo