India में 24 घंटे में सबसे ज्यादा Corona Case केस: राहुल ने PM Modi पर कसा तंज- 'हम दूसरों से बेहतर'

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से तबाही जारी है। भारत में पिछले 10 से 15 दिनों के आंकड़ें देखें तो कोरोना वायरस के केसों ( Coronavirus Case in India ) में भारी उछाल देखने को मिला है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार निकल गई है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 52,972 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 771 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत ( Coronavirus Death ) हो चुकी है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन में निकल कर आए कोरोना वायरस केसों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। इस मामले में भारत ने अमरीका और ब्राजील जैसे कोरोना प्रभावित देशों को भी पछाड़ दिया है।

Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit कोरोना से संक्रमित, Swatantra Dev Singh भी पॉजिटिव

