Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit कोरोना से संक्रमित, Swatantra Dev Singh भी पॉजिटिव

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ( Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit ) जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित ( Coronavirus Infection ) पाए गए हैं। चेन्नई के कावेरी अस्पताल ( Kauvery Hospital Chennai ) ने रविवार को इस बात को पुष्टी की। डॉक्टरों ने राज्यपाल को होम क्वारंटाइन ( Home quarantine ) रहने की सलाह दी है। जहां डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी की है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल पुरोहित को रविवार सुबह ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कावेरी अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल राज्यपाल की हालत स्थिर है और वो एसिम्टोमैटिक ( asymptomatic ) हैं। राज्यपाल में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बेहद हल्के लक्षण मिले हैं।

