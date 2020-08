Union Home Minister Amit Shah निकले Corona positive, हॉस्पिटल में भर्ती

नई दिल्ली। देश में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus in india ) के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव ( home minister amit shah Corona positive ) पाए गए हैं। अमित शाह ( Amit Shah ) ने खुद रविवार शाम को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के शुरूआती लक्षण ( Early symptoms of corona ) दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट में शामिल हुए सभी मंत्रियों को तुरंत अपना टेस्ट कराने को कहा है। पीएमओ ने इसके साथ ही रिपोर्ट नहीं आने तक किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलने की PMO का निर्देश दिए हैं।

Nagpur Sugar Factory में बॉयलर फटने से 5 की मौत, Gadkari के पास था कारखाने का स्वामित्व!

कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। — Amit Shah (@AmitShah) August 2, 2020

PM Narendra Modi भी थे Amar Singh की दोस्ती के मुरीद, ट्वीट कर लिखी यह बात

वहीं, अमित शाह ( Amit Shah ) कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे थे कैबिनेट के अन्य सदस्य आइसोलेशन को लेकर विचार कर हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) भी आइसोलेशन में जाते हैं? आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavierus Case in India ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण ( Kamal Rani Varun, Minister of Technical Education, Government of Uttar Pradesh ) का भी लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। कमल रानी कोरोना पॉजिटिव थी। जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मंत्री के निधन पुष्टि CMS डॉक्टर अमित अग्रवाल ने पुष्टि की है।