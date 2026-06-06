स्कूबा डाइविंग कर राहुल ने दिखाया ग्रेट निकोबार का सौंदर्य, डेढ़ करोड़ पेड़ कटने का जताया खतरा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंडमान-निकोबार के अपने हालिया दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ग्रेट निकोबार विकास परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र के भीतर की जैव विविधता और कोरल रीफ्स को दिखाते हुए यहां सी सुंदरता को दिखाया। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परियोजना के कारण ग्रेट निकोबार के प्राचीन वर्षावनों और समुद्री पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के तहत करीब डेढ़ करोड़ पेड़ों की कटाई का खतरा है।