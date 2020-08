Mehbooba Mufti की हिरासत बढ़ाए जाने पर Rahul gandhi का ट्वीट- ऐसा करना लोकतंत्र पर बड़ा आघात

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ति ( PDP Leader Mehbooba Mufti ) की रिहाई को लेकर मोदी सरकार ( Modi government ) पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार ( Indian government ) द्वारा गैरकानूनी ढंग से सियासी दलों के नेताओं को हिरासत में लेना लोकतंत्र पर एक बड़ा आघात है। उन्होंने PDP चीफ को छोड़े जाने की मांग करते हुए कहा कि यह बिल्कुल सही समय है, जब महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) को छोड़ा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह ट्वीट महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि तीन महीने बढ़ाए जाने के बाद आया है।

Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit कोरोना से संक्रमित, Swatantra Dev Singh भी पॉजिटिव

India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.



It’s high time Mehbooba Mufti is released.