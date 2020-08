Bihar Police Officer को Quarantine मामला पकड़ा तूल- Nitish के बाद Fadnavis ने उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ( Sushant Singh Rajput suicide case )

को लेकर सियासी उफान जारी है। सुशांत केस ( Sushant Death Case ) में जांच करने महाराष्ट्र ( Maharashtra ) पहुंचे बिहार के आईपीएस अधिकारी ( Bihar IPS Officer ) को वहां क्वारंटाइन ( Quarantine ) कर दिया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ( Government of Maharashtra ) विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar Chief Minister Nitish Kumar ) के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ( BJP Leader Devendra Fadnavis )

ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ( Uddhav government ) पर निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) ने सोमवार को एक्टर सुशांत केस में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी विनय कुमार को क्वारंटाइन करने पर महाराष्ट्र सरकार की निंदा की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस ने कहा कि यह अपने आप में विचित्र घटना है कि महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस को अपनी ड्यूटी करने की इजाजत न देकर शक के दायरे में आ गई है।

India में 24 घंटे में सबसे ज्यादा Corona Case केस: राहुल ने PM Modi पर कसा तंज- 'हम दूसरों से बेहतर'

It is really very strange that why Maharashtra Government is coming under unnecessary suspicion by not allowing Bihar Police to perform their duties. #SushantSinghRajputCase

फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय महाराष्ट्र सरकार के इस तरह के व्यवहार से लोगों के मन में अविश्वास और गुस्सा ही बढ़ेगा। वहीं, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अमृता ने लिखा कि सुशांत डेथ केस को जिस तरह से डील किया जा रहा है, उसको देखकर लगता है कि मुंबई ने अपनी इंसानियत गंवा दी है। यहां तक कि मुंबई अब अब यह मासूम, स्वाभिमानी लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं रह गई है।

CM Kejriwal का ऐलान- Delhi में बंद नहीं होंगी Free Schemes, खर्चे घटाकर Corona से लड़ेगी सरकार





A medical team from Kerala visited Mumbai, UP Police came to investigate Vikas Dubey case, a team from Bihar police is already working in Mumbai since 4 days but none of them were quarantined then why only an SP rank officer is treated differently?#SushantSinghRajputCase