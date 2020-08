CM Kejriwal का ऐलान- Delhi में बंद नहीं होंगी Free Schemes, खर्चे घटाकर Corona से लड़ेगी सरकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus in Delhi ) के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government ) ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त वाली योजनाएं ( Free Schemes in delhi ) खत्म नहीं की जाएंगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम केजरीवाल ( CM Kejriwal ) ने कहा कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) अपने सरकारी खर्चे में कटौती कर कोरोना वायरस से लड़ाई ( Fight Against Coronavirus ) लड़ेगी। दरअसल, दिल्ली लंबे समय तक कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection in Delhi ) से प्रभावित है। इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन ( Lockdown ) को भी झेलना पड़ा, जिसके चलते अर्थव्यवस्था ( Economy ) को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है।

दिल्ली सरकार ने जॉब पोर्टल शुरू किया

लोगों के मन में यह सवाल था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार मुफ्त योजनाओं (Free Scheme in Delhi) वाली योजनाओं पर कैंची चला सकती है? इस दौरान लोग विशेष रूप से बिजली और पानी की सेवाओं को लेकर आशंकित थे। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली से जून में ही लॉकडाउन हटाया गया है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को वैश्विक बाजार से सीधा जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जबकि कुछ अति महत्वूर्ण कदम आने वाले दिनों में भी उठाए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसा दिल्ली सरकार के फोकस में इस समय यहां के औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए दिल्ली सरकार ने जॉब पोर्टल शुरू किया है।

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं, कोरोना के 24 घंटे में 52,972 दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के 24 घंटे के यह आंकड़े दुनिया में सभी देशों से सबसे ज्यादा हैं। इस मामले में भारत ने अमरीका और ब्राजील को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।