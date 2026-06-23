उस्तरे से पेट चीरा, हाथ काटा! दिल्ली में महज 300 रुपये के लिए भाई बना हैवान

Delhi Crime News: पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके में महज 300 रुपये के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पैसे के लेन-देन को लेकर हुए झगड़े में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर उस्तरे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 31 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।