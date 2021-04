BREAKING: महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के चलते 22 की मौत, दिल्ली में 358 मरीजों और मौत के बीच महज चंद घंटों का फासला

नई दिल्ली। अभी महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन सप्लाई लीक होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत की खबर आई ही थी, कि राजधानी दिल्ली से एक और डरावनी खबर सामने आ गई है। दिल्ली के दो अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। जहां एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी ने अब आपूर्ति से इनकार कर दिया है और वहां भर्ती 300 कोरोना मरीजों की मौत केवल दो घंटे के फासले पर खड़ी है। वहीं, एक अन्य अस्पताल में पांच घंटे की ऑक्सीजन बची है और 58 मरीज भर्ती है। अगर समय रहते आपूर्ति नहीं की गई, तो नासिक से 16 गुणा ज्यादा मरीजों की मौत सामने है।

ताजा जानकारी के दिल्ली के तीस हजारी स्थित सेंट स्टीफेंस अस्पताल में 300 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। इस संबंध में सेंट स्टीफेंस अस्पताल के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि अस्पताल में फिलहाल दो घंटे की ऑक्सीजन ही बची हुई है।

With 300 #COVID19 patients and a limit of two hours, St. Stephen's Hospital, Tis Hazari is struggling to survive and seek immediate help. Oxygen supplier Linde India has stopped our supply, an official from St Stephen’s Hospital told ANI#Delhi