RKS भदौरिया ने संभाला वायुसेना प्रमुख का पद, चीन और पाकिस्तान को दी चेतावनी

नई दिल्ली। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने सोमवार को इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।

इस दौरान भदौरिया ने पाकिस्तान और चीन को चेताते हुए कहा कि रफाल लड़ाकू विमान की वजह से भारत पाकिस्तान और चीफ दोनों पर भारी पड़ेगा।

आपको बता दें कि भदौरिया रफाल खरीद टीम के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह 26 तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाने का अनुभव रखते हैं।

एयर चीफ मार्शल भदौरिया हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के आरंभिक नमूनों की उड़ानों में व्यापक रूप से शामिल रहे हैं और उन्होंने 26 विभिन्न लड़ाकू व मालवाहक विमानों की 4,250 घंटे की उड़ान भरी है।

भदौरिया इससे पहले वायु सेना के उप प्रमुख थे।

उन्होंने एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ के स्थान पर चार्ज संभाला है। दरअसल, धनोआ 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadauria on Rafale aircraft: #Rafale is a very capable aircraft. It will be a game changer in our operational capability. It will give India an edge over Pakistan and China. pic.twitter.com/JTploK3AVH

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रहे जहां भदौरिया को पूरी मेधासूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बेहद चाहत वाला सम्मान 'सोर्ड ऑफ ऑनर' मिला।

उन्होंने जून 1980 में आईएएफ के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था। वायुसेना के विभिन्न विमानों में अपनी दक्षता के अलावा भदौरिया एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट, कैट 'ए' क्वालिफायड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर भी हैं।

Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadauria on being asked if IAF is better prepared to carry out another Balakot like strike in future: We were prepared then, we will be prepared next time. We will be ready to face any challenge, any threat. pic.twitter.com/1mCdWUKSoC