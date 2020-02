Delhi Violence: हिंसा प्रभावित इलाकों का फिर दौरा करेंगे अजित डोभाल, PM को देंगे मौजूदा स्थिति की जानकारी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर दिल्ली में जारी हिंसा अभी भी जारी है। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) के चौथे दिन भी कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, 200 से लोग घायल हैं। इस बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ( Ajit Doval ) एक बार फिर दिल्ली के ताजा हालातों का जायजा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा की जानकारी देंगे।

बता दें अजित डोभाल ( Ajit Doval ) को दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए खुली छूट दी गई है। मंगलवार शाम को भी अजित डोभाल ने दिल्ली के कई इलाकों में दौरा किया था। बुधवार को वह एक बार फिर हिंसा प्रभावित इलाकों मेंं जाएंगे और वहां अभी कैसी स्थिति है उसकी जानकारी पीएम मोदी और उनसी कैबिनेट को देंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे डोभाल, पीएम मोदी और कैबिनेट की बैठक होगी।

Delhi: Latest visuals from Seelampur area. National Security Advisor (NSA) Ajit Doval had visited the areas affected by violence in North East Delhi last night and had reviewed security arrangements in the area. #DelhiViolence pic.twitter.com/YJCycbBMD3