भूकंप के झटके से निकोबार हिला द्वीप समूह, लोगों में मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली। निकोबार द्वीप समूह में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। हालांकि भूकंप के झटकों से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार भूकंप क झटके सुबह 7:49 बजे महसूस किए गए। भूकंप के आते ही लोगों में अफरा—तफरी मच गई और वो अपने—अपने घरों से निकलकर बाहर की ओर भागे। झटके के बाद काफी देर तक लोगों की हिम्मत घरों में जाने की नहीं हो पाई।

IMD-Earthquake: An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit Nicobar Islands today at 7:49 AM.