आंध्र प्रदेश में पर्यटकों से भरी बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत 13 घायल

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मंगलवार को एक पर्यटक बस खाई में गिर गई। बस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। वहीं, 13 लोग घायल हैं। घटना वाल्मीकि कोंडा के पास मारडुमिली और चिंटुरु के बीच हुई।

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पांच लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मोड़ पर मुड़ते समय चालक का बस पर से नियंत्रण खो गया, जिसके बाद बस खाई में गिर गई।

Andhra Pradesh: Eight dead after a tourist bus overturned in East Godavari district. The accident took place between Maredumilli and Chinturu pic.twitter.com/NErHm0lTzl