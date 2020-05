केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों को दी अनुमति, टिकट रेट की अधिकतम सीमा तय

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के मामलों के बीच लॉकडाउन ( Lockdown ) में ढील देने के चलते अब हालात सामान्य होने की ओर हैं।

इसी क्रम में सरकार ने अब घरेलू विमान सेवा ( domestic civil aviation operations ) शुरू करने की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन की वजह से बाधित घरेलू विमान सेवा को 25 मई से बहाल कर दिया जाएगा।

हालांकि इस दौरान एयर लाइंस ( Air lines) और यात्रियों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा।

सीएम योगी पर भड़कीं प्रियंका गांधी— प्रवासियों की मदद करने वालों जेल में डार रही यूपी सरकार

Starting Monday - 25th May, we will restart the domestic civil aviation operations in calibrated manner: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/n3lfUh2tqc — ANI (@ANI) May 21, 2020

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नियमों की जानकारी दी। उड्डयन मंत्री ने कहा कि सरकार ने टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी है।

हरदीप पुरी ने इस दौरान वंदे भारत मिशन ( Vande Bharat Mission ) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत अभी तक विदेशों में फंसे 20 हजार भारतीय नागरिकों ( Indian citizens ) को वापस लाने का काम किया गया है।

हालांकि, कुछ देशों द्वारा अनुमति न मिलने पर भारतीयों को स्वदेश लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Cyclone Amphan: मौसम विभाग का अलर्ट— असम और अरुणाचल के लिए अगले 12 घंटे महत्वपूर्ण

Based on our experience on opening up of domestic flights, we might have to tweak some procedures, only then we will think about international flights: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/Z2gdpReeZp — ANI (@ANI) May 21, 2020

पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ान को लेकर मेट्रो टू मेट्रो और मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग—अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।

मेट्रो शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले एयरपोर्ट का केवल एक तिहाई हिस्सा ही शुरू किया जाएगा।

केवल 33 प्रतिशत विमानों को ही उड़ान की इजाजद होग। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा।

मुंबई: ट्रेन पकड़ने की आस में बांद्रा स्टेशन पर जमा हुई मजदूरों की भीड़, पुलिस के छूटे पसीने

For operation from Metro to Metro cities 1/3rd capacity of approved summer schedule 2020, which is more than 33.33%. For operation from Metro to Non-metro cities& vice-versa, where weekly departures are greater than 100, 1/3rd capacity of approved summer schedule 2020: HS Puri https://t.co/RgeIxUjPjt pic.twitter.com/crYUydFY9N — ANI (@ANI) May 21, 2020

उड्डयन मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से टिकटों के दाम फिक्स किए गए हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई मिलिमम 3500 रुपये और मैक्सीमम 10 हजार रुपए किराया लगेगा।

विमानन कंपनियों को सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। कंपनियों को लगभग 40 प्रतिशत सीटें इस दायरे में ही रखनी होंगी।

इसके लिए हर किसी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखनी होगी।

Lockdown 4.0: दिल्ली में 50 दिन बाद खुलीं दुकानें, तस्वीरों में देखें कैसा दिखा राजधानी का मार्केट

A passenger will require to wear protective gear, face mask & carry sanitizer bottle. Airlines shall not provide meal on board. Water bottles will be made available in gallery area or on seats: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/j79NIBROAj — ANI (@ANI) May 21, 2020

उन्होंने बताया कि देश के रूट को सात रूटों में विभाजित किया गया है। जिसके अंतर्गत 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट की समयावधि के रूट निर्धारित किए गए हैं।