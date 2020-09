अब मिठाई खरीदने-बेचने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नये नियम

-Best Before Date From 1 October: खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) ने मिठाइयों को लेकर नया नियम बनाया है, जो एक अक्टूबर से लागू होगा।

-हलवाई की दुकान ( Sweet Sellers ) पर बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट ( Expiry Date ) की जानकारी मिल सकेगी।

-इस नियम के बाद कोई भी दुकानदार बासी मिठाई नहीं बेच सकेगा।