बिहार: 6 जिलों में घुसा बाढ़ का पानी, 3 की मौत, सड़क-रेल यातायात ठप

नई दिल्‍ली। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश से छह जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किसनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले के गांव टापू में तब्‍दील हो गए हैं। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, सीतामढ़ी-रक्सौल, मुजफ्फरपुर-सुगौली रेलखंड पर रेलवे ट्रैक धंसने से ट्रेनों का परिचालन ठप है।



बाढ़ के कारण अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अररिया में दो और मोतिहारी में एक बच्‍ची की डूबने से मौत हो गई। वहीं मधुबनी-झंझारपुर के पास कोसी की सहायक नदी कमला का बांध अचानक टूटने से सैकड़ों गांवों के लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं।

बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्‍थानीय प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राहत कार्य युद्धस्‍तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं।

पानी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर

झंझारपुर में कमला बलान का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान से करीब डेढ़ मीटर ऊपर चला गया है।

लगातार बारिश के दबाव से टूटा कमला बांध

लगातार बारिश की वजह से रात से ही कमला बलान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस बीच मधुबनी- झंझारपुर के बीच कमला का बांध टूटने से सैकड़ों गांवों के लोग बाढ़ के पानी में घिर गए हैं ।

