मौसमः बिहार, असम समेत देश के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश हिस्सों में अब मानसून का असर ( weather update ) दिखाई देने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो बिहार औऱ असम समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आज जोरदार बारिश होना है। यही नहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के 8 राज्यों में भी अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होगी।



आपको बता दें कि असम में अब तक बारिश के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि बिहार में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं यूपी के भी कई जिलों में भारी बारिश ने 14 लोगों की जान ले ली है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

बिहार

उत्तर प्रदेश

असम

मिजोरम

सिक्किम

उत्तराखंड

हिमाचल प्रदेश

केरल

उत्तराखंड के 6 जिलों में अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। किसी भी तरह के नुकसान के बचने के लिए डीएम और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है।



इन 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका

नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी और देहरादून

बिहार में बिगड़े हालात

मूसलधार बारिश के चलते उत्तर बिहार के सभी जिलों की नदियां उफना पर हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने यहां भी रविवार को भारी बारिश की आशंका जाहिर की है।



आपको बता दें कि अब तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बिहार के सभी जिलों में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।



बारिश कोसी क्षेत्र, सीमांचल और चम्पारण में तबाही लेकर आ रही है. कोसी का जलस्तर एक बार फिर से उफान पर है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है।



जोरदार बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली सभी नदियां भी इन दिनों उफान पर हैं। ऐसे में बिहार के अररिया जिले पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

असम में भी बुरे हालात, 6 की मौत

पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश से सबसे बुरा हाल है। अब तक यहां 6 लोगों की जान बारिश के कारण जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।



आपको बता दें कि बारिश की वजह से यहां सभी नौका सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदेश के 21 जिलों में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर कोई बेहाल हो गया है। भारी बारिश के चलते अब तक 8 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं।

धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, नलबाड़ी, चिरांग, गोलाघाट, माजुली, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, मोरीगांव, जैसे जिले खासा प्रभावित हुए हैं।

बारपेटा में हालात काफी गंभीर हैं। यहां 2 हजार से ज्यादा लोग 53 राहत शिवरों में शरण ले चुके हैं।





