महंगा पड़ा तमंचे पर डिस्को, BJP विधायक चैंपियन के हथियारों का लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली। बीजेपी के बंदूकबाज विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को विधायक kunwar Pranav Singh Champion के तीनों हथियारों का लाइसेंस ( weapon licenses ) निरस्त कर दिया गया। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक चैंपियन का शराब और हथियारों के साथ डांस करने वीडियो वायरल हुआ था।

हथियार लहरा रहे थे चैंपियन

Haridwar जिला मजिस्ट्रेट दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस भेज जवाब मांगा गया है। वायरल वीडियो में कुंवर मुंह में पिस्तौल, एक हाथ में कार्बाइन और दूसरे हाथ में एक और पिस्तौल लिए डांस करते दिखे थे। खुलेआम हथियार दिखाने को लेकर जिला प्रशासन ने तीनों का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

बंदूक लहराने वाले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव बोले- मेरे खिलाफ साजिश रची गई

Licenses of three weapons of suspended bjp mla Kunwar Pranav Singh Champion(in file pic) have been revoked, he has also been issued a notice by District Magistrate Haridwar, Dipendra Chaudhary. Champion was earlier seen in a viral video brandishing guns. #Uttarakhand pic.twitter.com/1R6zjlncER

पार्टी ने थमाया नोटिस

चैंपियन की गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को उन्हें निष्कासन के मुद्दे पर 10 दिन का नोटिस उन्हें भेजा गया है। हालांकि पहले खबर आई थी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर विधायक को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है।

उत्तराखंड: बंद हुआ ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल, जानिए क्या है कारण

निष्कासन पर BJP का यू टर्न

उत्तराखंड के बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने शुक्रवार की शाम कहा कि मीडिया के एक धड़े में खबरें चल रही हैं कि चैंपियन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि निष्कासन पर फैसला विधायक के नोटिस पर जवाब देने के बाद लिया जाएगा।

भसीन ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी केंद्रीय नेतृत्व को चैंपियन के निष्कासन पर फैसला करने के लिए कहा है।

BJP MLA Pranav Champion who was recently suspended from the party for threatening a journalist, seen in a viral video brandishing guns. Police says, "will look into the matter and also verify if the weapons are licensed or not." (Note: Abusive language) pic.twitter.com/AbsApoYR2g