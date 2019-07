उत्तराखंड: बंद हुआ ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल, जानिए क्या है कारण

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के प्रमुख पर्यटन स्थल ऋषिकेश ( Rishikesh ) की पहचान बन चुके लक्ष्मण झूला पुल ( Lakshman Jhula ) को बंद कर दिया गया है। पुल बंद करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पुल और अधिक भार सहन नहीं कर सकता है।

प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से किया पुल

गंगा नदी पर बने ऋषिकेश के प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला पुल पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों द्वारा नदी को पार करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अधिक चहल पहल की वजह से गुजरने वालों को खतरा बना हुआ था। इसकी वजह से 12 जुलाई से सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लोगों के लिए बंद कर दिया गया।

Rishikesh: Administration today ordered to temporarily stop public movement on 'Lakshman Jhula', citing its dilapidated condition. #Uttarakhand pic.twitter.com/xLVho5KDPp