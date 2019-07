बंदूक लहराने वाले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव बोले- मेरे खिलाफ साजिश रची गई

नई दिल्ली। बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चौंपियन ने शराब और हथियार के साथ वायरल हुए वीडियो पर सफाई दी है। kunwar pranav singh champion ने कहा कि मेरे खिलाफ ये एक गहरी साजिश है। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि क्या शराब पीना और लाइसेंसी बंदूक रखना अपराध है?

क्या शराब पीना अपराध है: बीजेपी विधायक

खुद को घिरता देख प्रणव सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में जो हथियार दिख रहा है, वे लाइसेंसी हैं और लोड नहीं हैं। मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं और न ही किसी को धमकी दे रहा हूं। इसमें क्या अपराध है? क्या शराब पीना और लाइसेंसी बंदूक रखना अपराध है?

Suspended BJP MLA Pranav Champion on his viral video where he is seen brandishing guns: This is a conspiracy.They are licensed weapons¬ loaded. I'm not pointing towards anyone or threatening anyone.What's the crime?Is drinking alcohol&keeping licensed gun a crime? #Uttarakhand pic.twitter.com/A6IFK9enOR

रिवॉल्वर और शराब के साथ ठुमकते दिखे विधायक

उत्तराखंड के खानपुर से विधायक प्रणव सिंह चौंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें चौंपियन अपने हाथ में एक, दो नहीं, बल्कि तीन रिवॉल्वर और एक असल्ट राइफल के साथ गाने की धुन में ठुमके लगा रहे हैं। यही नहीं उनके हाथों में जाम भी है।

वीडियो में उनके साथ कई और लोग भी ठुमके लगा रहे हैं। इस दौरान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपशब्द भी बोल रहे हैं।

BJP MLA Pranav Champion who was recently suspended from the party for threatening a journalist, seen in a viral video brandishing guns. Police says, "will look into the matter and also verify if the weapons are licensed or not." (Note: Abusive language) pic.twitter.com/AbsApoYR2g