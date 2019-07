आतंक के खिलाफ सेना को मिले फ्री हैंड का असर, जम्मू कश्मीर में 43 फीसदी घटा घुसपैठ

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंक के सफाए के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। मोदी सरकार ने दावा किया है कि घाटी में घुसपैठ और आतंकी वारदात में पिछले साल की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस संबंध में संसद में बयान दिया है।

संसद में छह महीने का रिपोर्ट कार्ड

केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल के शुरूआती छह महीने आतंक से जुड़े लगभग सभी मामलों में कमी आई है। वहीं आतंकियों के खात्मे की रफ्तार में गजब का इजाफा हुआ है। ये सबकुछ आतंक पर लगाम लगाने की दिशा में देखा जा रहा है।

MoS Home Affairs G Kishan Reddy in Lok Sabha: Terrorist initiated incidents saw a decline of 28%, net infiltration reduced by 43%, local recruitment declined by 40% & neutralisation of terrorists has increased by 22%. https://t.co/UbYjwoMr7E