पाकिस्तान में ही छिपा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत के पाकिस्तान को एकबार फिर आतंक के प्रति उसके दोहरे रवैये को लेकर फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक्शन लेता है। आज भी दाऊद इब्राहिम ( Dawood Ibrahim ) और हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) पाकिस्तान में रह रहे हैं।

किसी से नहीं छिपी दाऊद की जानकारी: भारत

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम कहां है। ये किसी से छिपा नहीं है। दाऊद के पाकिस्तान के होने के जानकारी हमने कई बार साझा की है। इसके बाद भी हर बार पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार करता रहा है। हम कई बार उनसे ऐसे लोगों को भारत को सौंपने की मांग कर चुके हैं।

