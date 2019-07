देश के कई इलाकों में मौसम की मार, असम से लेकर बिहार तक भारी बारिश से मचा हाहाकार

नई दिल्ली। मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों को खासा प्रभावित किया है। जहां मानसून पहुंचा है वहां के कई इलाकों जैसे असम, बिहार में बाढ़ ( monsoon in Bihar ) जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जोरदार बारिश ने हालात काफी बिगाड़ दिए हैं।



सिर्फ असम की बात करें को यहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 21 जिलों में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले हफ्ते में भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे।

मिजोरम में खाली करवाए 300 घर

भारी बारिश ( heavy rainfall ) के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में बुरा हाल है। मिजोरम की बात करें तो यहां के तलबुंग शहर में बाढ़ के कारण 300 घर खाली करवाए जा चुके हैं।

यहां के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। लोगों को चलने के लिए लकड़ी की नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

असम में भी बुरे हालात, 6 की मौत

असम में भी बारिश की वजह से सभी नौका सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यहां बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 जिलों में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर कोई बेहाल हो गया है। भारी बारिश के चलते अब तक 8 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं।



राज्य के आधे से ज्यादा जिले ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में आयी बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। इसकी वजह से तीन लोगों की मौत हो गयी है।



असम में भारी बारिश के चलते धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, नलबाड़ी, चिरांग, गोलाघाट, माजुली, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, मोरीगांव, जैसे जिले खासा प्रभआवित हुए हैं।



इसके अलावा बोंगाईगांव, बक्सा, सोनितपुर, दर्रांग और बारपेटा में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारपेटा में हालात काफी गंभीर हैं। 2 हजार से ज्यादा लोग 53 राहत शिवरों में शरण ले चुके हैं।

बिहार में भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ यूपी और बिहार में भी बारिश का कहर जारी है। बिहार के सभी जिलों में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।



बारिश कोसी क्षेत्र, सीमांचल और चम्पारण में तबाही लेकर आ रही है. कोसी का जलस्तर एक बार फिर से उफान पर है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है।



जोरदार बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली सभी नदियां भी इन दिनों उफान पर हैं। ऐसे में बिहार के अररिया जिले पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

Deoria: Offices of District Magistrate and District Excise officer get waterlogged following heavy rain in the region. pic.twitter.com/gYsmvqNPap

यूपी में बारिश ने ली 14 की जान

उत्तर प्रदेश में भले ही मानसून देर से आया हो लेकिन कई जिलों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहां भी हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने यहां अब तक 14 लोगों को जान ले ली है। रदोई, खीरी, गोरखपुर, कानपुर नगर, पीलीभीत, सोनभद्रा, चंदोली, फिरोजाबाद, मऊ जैसे जिलों में काफी नुकसान हुआ है।

Chamoli: A bus got stuck near Pipalkoti on Badrinath Highway, today, following heavy rainfall in the region. All passengers are safe. #Uttarakhand pic.twitter.com/7bklBF8ffD