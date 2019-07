कर्नाटक में सियासी संकट बरकार, कांग्रेस-भाजपा-जेडीएस ने रिजोर्ट में ठहराए अपने विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक ( karnataka crisis ) में कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायकों के इस्तीफों के बाद सियासी घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बागी विधायक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार से मिलकर फिर से अपना इस्तीफा सौंंप चुके हैं। वो बात अलग है कि स्पीकर अभी विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भरोसा जताया है कि राज्य में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन विश्वास मत हासिल कर लेगी।

Karnataka: Congress moved its MLAs to Taj Yeshwantpur in Bengaluru, yesterday. pic.twitter.com/JXDOFRObrH