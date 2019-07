जल संकटः पानी के साथ वेल्लोर से चेन्नई पहुंची पहली रेल, स्वागत में खड़े रहे मंत्री

नई दिल्ली। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले कई दिनों से पानी के संकट के बीच शुक्रवार को पानी लेकर पहली रेल चेन्नई पहुंची है। वेल्लोर स्थित जोलारपेट रेलवे स्टेशन से ये रेल सुबह निकली थी।

आपको बता दें कि चेन्नई को पानी देने के लिए रेल का संचालन शुक्रवार सुबह से शुरू किया गया है।

दरअसल पिछले कई दिनों से चेन्नई में भीषण जल संकट ( Chennai water crisis ) का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार चेन्नई की समस्या को हल करने के लिए अब अन्य जिलों से यहां पानी पहुंचाया रही है।

Tamil Nadu Ministers including D jayakumar and SP velumani present at Chennai's Villivakkam railway yard to welcome the first train carrying water from Jolarpet. pic.twitter.com/eXp9NBzcBr

50 रेलवे वैगनों में पहुंचा 2.5 एमएलडी पानी

50 रेलवे वैगनों में 2.5 एमएलडी पानी चेन्नई के विलिवक्कम रेलवे यार्ड तक पहुंच गया है। यहां से पानी को किलपक्कम के जल संग्रहण में ले जाया जाएगा जहां से इसे आवासों में वितरित किया जाएगा।



मंत्री डी जयकुमार ( D jayakumar ) और एसपी वेलुमनी ( SP Velumani ) समेत कई नेता चेन्नई के विकिवक्कम रेलवे यार्ड में मौजूद रहे। पानी लाने वाली पहली ट्रेन का सभी नेताओं ने जोरदार स्वागत भी किया।

Tamil Nadu Minister SP Velumani in #Chennai: 2.5 MLD of water in 50 railway wagons have reached Chennai's Villivakkam railway yard. Water to be taken to Kilpakkam water storage from where it will be further distributed to residences. pic.twitter.com/E98FS1WFPR