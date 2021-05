क्या 12 साल से अधिक आयुवर्ग को कोवैक्सीन का टीका लगाने की मिली अनुमति? जानिए क्या है सच

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कई राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से टीकाकरण में रूकावटें आ रही हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक आयुवर्ग के लोगों के टीका लगाने की अभियान शुरू किया है। वहीं अब 12 साल से अधिक आयुवर्ग के लिए टीका लगाने की खबरें सामने आई है।

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 12 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन का टीका लगाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अब इन खबरों के बीच सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी सिर्फ 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की इजाजत दी गई है।

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से फैक्ट चेक किया गया, जिसमें ये पाया गया है कि ये दावा फैक है। केंद्र सरकार ने सिर्फ 18+ के लिए टीकाककरण की इजाजत दी है। PIB ने ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि यह दावा #Fake है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार ने ऐसे किसी टीकाकरण अभियान को मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अनुमति दी गई है।

A tweet has claimed that Bharat Biotech's vaccine, Covaxin, has been approved for children above 12 years.#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such approval has been given by the Government of India. Currently, citizens above the age of 18 are eligible for #COVID19Vaccination pic.twitter.com/qdzBSfwllq