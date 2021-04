कोरोना का खौफ: CM केजरीवाल के आवास पर इमरजेंसी बैठक शुरू, बड़े कदम की तैयारी!

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने निवास पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम केजरीवाल दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे।

Delhi Health Minister Satyendar Jain and other officials arrive at the residence of CM Arvind Kejriwal for the emergency meeting called by the CM over increasing #COVID19 cases pic.twitter.com/RcI020b4xn