सीएम अरविंद केजरीवाल बोले- आज संकल्प लें, दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे

नई दिल्ली। निर्भया रेप केस ( Nirbhaya Rape Case ) में आरोपियों को शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे फांसी की सजा मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने राहतभरा दिन बताया है। फांसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कहा कि आज हम सभी लोगों के लिए संकल्प लेने का दिन है। देशवासियों को आज संकल्प लें कि दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे सिस्टम में बहुत खामियां हैं। न्यायिक व्यवस्था ( Judicial System ) सहित सभी क्षेत्रों में सुधार ( Reform ) की जरूरत है। इस दिशा में सभी को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है।

Delhi: Badrinath Singh, father of 2012 Delhi gang-rape victim shows victory sign, says, "Today is our victory and it happened because of media, society & Delhi police. You can understand what is inside my heart by my smile". pic.twitter.com/lGhzP2lPAV