पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए खुशखबरी: सीएम ममता बनर्जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च, कम ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक लोन

कोलकाता। पूरे देश में हजारों-लाखों होनहार व तेज-तर्रार छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के छात्रों को आर्थिक तंगी की वजह से पढा़ई नहीं छोड़नी पड़ेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों के लिए बुधवार को एक बड़ी खुशखबरी दी।

सीएम ममता ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए बुधवार को 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया है। अब इस क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई भी छात्र बहुत ही कम बार्षिक ब्याज पर 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकता है।

ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा- मुझे यह ऐलान करने में खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में आज छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार इस योजना के तहत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन देगी।

I am delighted to announce that Govt of West Bengal has launched the Student Credit Card today. To make the youth of Bengal self-reliant, the Scheme shall provide a loan of up to ₹10 Lakh with an annual simple interest: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/zSlDluxDGK