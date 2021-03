Coronavirus: महाराष्ट्र में फिर डराने वाले आंकड़े, एक दिन में 16 हजार से ज्यादा केस

नई दिल्ली। देश में बढ़ती कोरोना मरीजों ( Coronavirus ) की संख्या ने एक बार फिर केंद्र व राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों में स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) में एक बार फिर कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला है। राज्य में आज यानी रविवार को 16 हजार से ज्यादा नए केस देखने को मिले हैं। जबकि खौफनाक बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 50 लोगों ने दम तोड़ दिया है।

Maharashtra reports 16,620 new COVID-19 cases, 8,861 discharges, and 50 deaths in the last 24 hours Total cases: 23,14,413 Total discharges: 21,34,072 Death toll: 52,861 Active cases: 1,26,231 pic.twitter.com/7gie7hPvFI

मुंबई में रविवार को 1962 कोरोना केस दर्ज

स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले मुंबई में रविवार को 1962 कोरोना केस दर्ज किए गए। जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लातूर जिले में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार लातूर जिला प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक आपतकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 16,620 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना केसों का यह आंकड़ा साल 2021 में एक दिन में आए सबसे अधिक मामले बताए जा रहे हैं।

Maharashtra: Latur district administration imposes night curfew between 8 pm and 5 am in the district; all weekly markets to remain shut till March 31, emergency services exempted.#COVID19