देश में 3,81,305 लोगों को लगी Corona Vaccine, साइड इफेक्ट के 580 केस आए सामने

नई दिल्ली: भारत में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान (Covid-19 Vaccination Program) चलाया जा रहा है।इस अभियान के तहत अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) लगाई जा चुकी है।स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कुल 3 लाख 81 हजार 305 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है।वहीं आज यानी 18 जनवरी को 1,48,266 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है।

टोंक जिले में अब तक लक्ष्य के विपरित 600 मे से 366 का ही हुआ वैक्सीनेशन

मंत्रालय के अनुसार कि सोमवार को बिहार में 8,656, झारखंड में 2,687, आंध्र प्रदेश में 9,758,अरुणाचल प्रदेश में 1,054,असम में 1,872,छत्तीसगढ़ में 4,459, दिल्ली में 3,111, हरियाणा में 3446,हिमाचल प्रदेश में 2,914, जम्मू-कश्मीर में 1,139 कनार्टक में 36,888, हिमाचल प्रदेश में 2,914 लोगों को टीका लगाया गया.

A cumulative of 580 Adverse Events Following Immunisation (AEFIs) have been reported. Of which 7 have been hospitalised: Health Ministry https://t.co/DQIRmrSclx