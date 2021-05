कोरोना का शिकार हुए डॉ. अनस मुजाहिद के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, सौंपा एक करोड़ रुपये का चेक

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की वजह से देशभर में हर दिन हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से होने वाली मौतों में कई बड़े-बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के गुरु तेगबहादुर अस्पताल ( GTB Hospital ) में कार्यरत 26 वर्षीय डॉक्टर अनस मुजाहिद की कोरोना से मौत हो गई।

शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डॉ. अनस के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देने के साथ ही आर्थिक मदद भी की। सीएम केजरीवाल ने डॉ. अनस के परिवार को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा। डॉ. अनस का परिवार उत्तरी दिल्ली के मुस्तफाबाद के पास भागीरथी विहार में रहता है। बता दें कि 9 मई को डॉ. अनस की कोरोना पॉजिटिव होने के कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई थी।

सीएम केजरीवाल ने डॉ. अनस के परिवार से मिलकर कहा कि आज हम डॉ. अनस मुजाहिद जैसे डॉक्टरों की वजह से ही कोरोना से लड़ पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनके पिता से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मैं और मेरा परिवार देश के काम आए। जिस पिता ने अपना 26 साल का बेटा खोया हो, उनका ये जज़्बा सराहनीय है।

Delhi CM Arvind Kejriwal meets the family of 26-year-old Dr Anas, a doctor who succumbed to #COVID19, and hands over a cheque of Rs 1 Crore to them



My son was on duty & serving people when he lost his life. I hope my other children may also serve our nation, says Dr Anas' Father pic.twitter.com/PlQBeSTyXe