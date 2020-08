Coronavirus की मार से बेहाल Delhi Metro, अगस्त से अगले आदेश तक स्टाफ की कटेगी सैलरी

नई दिल्ली। एक ओर जहां देश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in india ) तेजी के साथ फैलता जा रहा है, वहीं लंबे समय तक जारी लॉकडाउन ( Lockdown in India ) की वजह से देश आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ( Delhi Metro ) भी इस महामारी से अछूती नहीं रही है। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Crisis ) के कारण दिल्ली मेट्रो का संचालन ( Delhi Metro Severe Financial Crisis ) काफी सफर कर रहा। दरअसल, लंबे समय से मेट्रो का संचालन बंद रहने से DMRC की माली हालत पतली हो गई है। हाल यह है कि दिल्ली मेट्रो को अब अपने कर्मचारियों के पर्क्स और भत्तों में (Perks And Allowance cut for DMRC employees) कटौती करनी पड़ रही है। नई जानकारी के अनुसार DMRC अपने कर्मचारियों के पर्क्स और भत्तों में इस महीने से अगले आदेश तक 50 प्रतिशत की कटौती कर रहा है।

In view of adverse financial condition due to non-operation of metro services, perks & allowances to be reduced by 50% with effect from Aug 2020. Starting with the salary for Aug, perks & allowances will be payable at the rate of 15.75% of Basic Pay: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/QLrs14tUoe