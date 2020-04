Coronavirus: तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच ICMR ने दी अच्छी जानकारी, सपाट हो रहा ग्राफ

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने एक अच्छी खबर दी है। काउंसिल के मुताबिक केंद्र सरकार COVID-19 संक्रमण दर को धीमा करने में सक्षम रहा है। केंद्र द्वारा लागू किए गए नेशनल लॉकडाउन के 30 दिन पूरा होने के दौरान इस अवधि में संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को सपाट किया जा सका है।

गुरुवार को केंद्र सरकार और ICMR के उच्चाधिकारियों ने बताया कि देश में फिलहाल हालात स्थिर हैं। संक्रमण की दर अब तकरीबन सीधी (सपाट) है और यह कई गुना तेजी से बढ़कर ऊपर की ओर नहीं जा रही है। इस दौरान यह भी बताया गया कि COVID-19 की टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी की गई है, हालांकि यह ज्यादा नहीं थी।

#Coronavirus: देश में नहीं थम रहा संक्रमण, कल से हर मिनट 1 से ज्यादा केस और हर घंटे 1 से ज्यादा की मौत

वहीं, अधिकारियों ने एक अच्छी खबर यह भी दी कि टेस्टिंग में 24 गुणा बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिव केसों की संख्या का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। टेस्टिंग और पॉजिटिव केसों का अनुपात अभी भी तकरीबन वही बना हुआ है, जो एक माह पहले था।

Our philosophy has been more labs, more tests, more resources.



From ~100 labs at beginning of lockdown, we have 325 laboratories testing for #COVID19.



Our strategy has been to detect the virus and then #SaveLives.



- Balram Bhargava, DG, @ICMRDELHI #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/kcJ2qAp3oT