Coronavirus: भारत में कुल केस 23 हजार पार, बीते 24 घंटे में 37 की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों के भीतर 1,684 नए COVID-19 केस सामने आने के बाद अब देश में इससे संक्रमित मामलों की तादाद 23,077 पहुंच चुकी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

तबलीगी जमात चीफ मोहम्मद साद का पहली बार इंटरव्यू में आंतकवाद और दिल्ली प्रशासन पर बड़ा खुलासा

मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल 23,077 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 17,610 मरीज एक्टिव केस हैं, जबकि 4,749 केस ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट होकर जा चुके हैं। वहीं, इस जानलेना वायरस की चपेट में आने से अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना से होने वाली मौतों का आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 37 लोगों ने दम तोड़ दिया है।

#COVID19- 1684 new cases and 37 deaths in 24 hours: Union Health Ministry https://t.co/OyKYW9RcpR