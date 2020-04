पीएम मोदी ने बताए कोरोना काल के बाद के पांच मंत्र, युवा उठाएं समय का लाभ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देश में लागू लॉकडाउन के दौरान कई बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से इस दौरान लॉकडाउन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की जा चुकी है। इन सबके बीच पीएम मोदी ऑफलाइन और ऑनलाइन सक्रियता बरकरार रखे हुए हैं। रविवार को पीएम मोदी ने प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी लिंक्डइन पर अपनी बात रखी। पढ़िए पीएम मोदी ने इस दौरान पेशेवरों और युवाओं से क्या कहा।

पीएम मोदी ने लिखा, "इस सदी के तीसरे दशक में की अस्त-व्यस्त शुरुआत है। COVID-19 अपने साथ कई अवरोध लाया है। कोरोना वायरस ने पेशेवर जीवन की रूप-रेखा को काफी बदल दिया है। इन दिनों, घर एक नया दफ्तर बन गया है और इंटरनेट नया बैठक कक्ष। कुछ वक्त के लिए, सहयोगियों के साथ कार्यालय में ब्रेक लेना इतिहास बन गया है।"

पीएम ने आगे लिखा, "मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। मंत्री सहयोगियों, अधिकारियों और विश्व नेताओं के साथ जो अधिकांश बैठकें होती हैं, वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हैं। विभिन्न हितधारकों से जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, समाज के कई वर्गों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये बैठकें हुई हैं। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और सामुदायिक संगठनों के साथ व्यापक बातचीत हुई। रेडियो जॉकी के साथ भी बातचीत हुई। इसके अलावा, मैं समाज के विभिन्न वर्गों से फीडबैक लेते हुए रोजाना कई फोन कर रहा हूं।"

#COVID19 does not see race, religion, colour, caste, creed, language or borders before striking. Our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood. We are in this together: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/yOyeWxH1MG — ANI (@ANI) April 19, 2020

प्रधानमंत्री ने बताया, "लोग उन तरीकों को देख रहे हैं जिनके माध्यम से लोग इन दिनों में अपना काम जारी रखे हुए हैं। हमारे फ़िल्मी सितारों द्वारा कुछ रचनात्मक वीडियो जारी किए गए हैं जो घर पर रहने का एक प्रासंगिक संदेश देते हैं। हमारे गायकों ने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया। शतरंज के खिलाड़ियों ने डिजिटल रूप से शतरंज खेला और इसके माध्यम से COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया। ये काफी अभिनव प्रयास हैं! वर्क प्लेस (कार्य क्षेत्र) अब पहले डिजिटल हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं?"

पीएम ने लिखा," आखिरकार, प्रौद्योगिकी का सबसे परिवर्तनकारी प्रभाव अक्सर गरीबों के जीवन में होता है। यह तकनीक है जो नौकरशाही के पदानुक्रम को ध्वस्त करती है, बिचौलियों को समाप्त करती है और कल्याणकारी उपायों को तेज करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।"

इसका उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने बताया, "जब हमें 2014 में सेवा करने का अवसर मिला, तो हमने भारतीयों, विशेषकर गरीबों को उनके जन धन खाते, आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना शुरू किया। ऐसा लगता है कि आसान कनेक्शन ने न केवल दशकों से चल रहे भ्रष्टाचार की मांग को रोक दिया, बल्कि इसने सरकार को एक बटन के क्लिक से धन हस्तांतरण करने में भी सक्षम बनाया है। एक बटन के इस क्लिक ने फ़ाइल पर पदानुक्रम के कई स्तरों को प्रतिस्थापित किया है और सप्ताह तक होने वाली देरी को भी।"

India, with the right blend of the physical and the virtual can emerge as the global nerve centre of complex modern multinational supply chains in the post #COVID19 world. Let us rise to that occasion and seize this opportunity: Prime Minister Narendra Modi. — ANI (@ANI) April 19, 2020

उन्होंने बताया, "भारत में संभवत: दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा है। इस ढांचे ने हमें COVID-19 स्थिति के दौरान, सीधे और तुरंत गरीबों और जरूरतमंदों तक धन हस्तांतरित करने में, करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचाने में बहुत मदद की है।"

पीएम ने एक और उदाहरण देते हुए लिखा, "इस संबंध में एक और मामला शिक्षा क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में पहले से ही इन्नोवेशन करने वाले कई उत्कृष्ट पेशेवर हैं। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के अपने लाभ हैं। शिक्षकों की मदद करने और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने DIKSHA पोर्टल जैसे प्रयास किए हैं। शिक्षा की पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से SWAYAM है। ई-पाठशाला, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है, विभिन्न ई-पुस्तकों और इस तरह की शिक्षण सामग्री तक पहुंच को सक्षम बनाती है।"

पीएम ने कहा, "आज, दुनिया नए व्यापार मॉडल की खोज में है। एक युवा राष्ट्र भारत जो अपने अभिनव उत्साह के लिए जाना जाता है, एक नई कार्य संस्कृति प्रदान करने का बीड़ा उठा सकता है। मैं इस नए व्यवसाय और कार्य संस्कृति को निम्न स्वरों पर पुनर्परिभाषित करता हूं। मैं इन्हें नए सामान्य के स्वर कहता हूं- क्योंकि अंग्रेजी भाषा में स्वर की तरह, ये COVID-19 के बाद दुनिया के किसी भी बिजनेस मॉडल के आवश्यक घटक बन जाएंगे।"

मोदी के मंत्र

Kudos to all those working round the clock, across the nation, to ensure India’s energy needs are met. https://t.co/52SxN97j6n — Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2020

पीएम ने पहला स्वर अनुकूलन क्षमता (Adaptability) बताते हुए इसके बारे में कहा, "समय की आवश्यकता व्यवसाय और जीवन शैली मॉडल के बारे में सोचना है जो आसानी से अनुकूलनीय हैं। ऐसा करने का मतलब होगा कि संकट के समय में भी, हमारे कार्यालय, व्यवसाय और वाणिज्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि जीवन का नुकसान न हो।"

पीएम के मुताबिक, "डिजिटल भुगतान को गले लगाना अनुकूलनशीलता का एक प्रमुख उदाहरण है। बड़े और छोटे दुकानदारों को डिजिटल टूल्स में निवेश करना चाहिए जो वाणिज्य से जुड़े रहते हैं, खासकर संकट के समय में। भारत पहले से ही डिजिटल लेनदेन में उत्साहजनक वृद्धि देख रहा है।"

पीएम ने आगे लिखा, "एक अन्य उदाहरण टेलीमेडिसिन है। हम पहले से ही वास्तव में क्लीनिक या अस्पताल गए बिना तमाम परामर्श ले रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है। क्या हम दुनिया भर में टेलीमेडिसिन की मदद के लिए बिजनेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं?"

As the world battles COVID-19, India’s energetic and innovative youth can show the way in ensuring healthier and prosperous future.



Shared a few thoughts on @LinkedIn, which would interest youngsters and professionals. https://t.co/ZjjVSbMJ6b — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2020

दक्षता (Efficiency) को दूसरा स्वर बताते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "शायद, यह उस समय के बारे में सोचने का समय है जिसे हम कुशल होने के रूप में संदर्भित करते हैं। दक्षता केवल कार्यालय में बैठकर कितना समय बिताया गया, के बारे में नहीं हो सकती है। हमें शायद उन मॉडलों के बारे में सोचना चाहिए जहां उत्पादकता और दक्षता, कोशिश दिखाए जाने से अधिक मायने रखती है। निर्दिष्ट समय सीमा में कार्य पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए।"

समावेशिता (Inclusivity) को तीसरा स्वर बताते हुए पीएम ने लिखा, "आइए हम ऐसे व्यवसाय मॉडल विकसित करें जो गरीबों की देखभाल, कमजोर और साथ ही हमारे ग्रह के लिए काम करने की प्रधानता देते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमने बड़ी प्रगति की है। मातृ प्रकृति ने हमें उसकी भव्यता का प्रदर्शन किया है, यह दिखाते हुए कि मानव गतिविधि धीमी होने पर यह कितनी जल्दी फल-फूल सकती है। ग्रह पर हमारे प्रभाव को कम करने वाली विकासशील प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भविष्य है। इसके जरिये कम प्रयास से ज्यादा करें।"

उन्होंने बताया, "COVID-19 ने हमें कम लागत और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य समाधान पर काम करने की आवश्यकता का अहसास कराया है। हम मानवता के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों में निवेश करना चाहिए कि भले ही कैसे हालात हों, हमारे किसानों के पास सूचना, मशीनरी और बाजारों तक पहुंच है या नहीं, हमारे नागरिकों की आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच है।"

चौथे स्वर अवसर (Opportunity) के बारे में उन्होंने कहा, "हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। COVID-19 अलग नहीं है। आइए जानें कि नए अवसर/विकास क्षेत्र क्या हो सकते हैं जो अब सामने आएंगे। बिखरी चीजें समेटने के बजाय, भारत को COVID के बाद की दुनिया में वक्र से आगे होना चाहिए। आइए हम इस बारे में सोचें कि हमारे लोग, हमारे कौशल, हमारी मुख्य क्षमताओं का उपयोग ऐसा करने में कैसे किया जा सकता है।"

पांचवां और अंतिम स्वर सार्वभौमिकता (Universalism) को बताते हुए पीएम बोले, "COVID-19 हमले से पहले जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमा को नहीं देखता है। इसके बाद एकता और भाईचारे के लिए प्रधानता प्रदान करना हमारी प्रतिक्रिया और आचरण होना चाहिए। हम इसमें एकसाथ हैं।"

हिंदुस्तानियों को प्रोत्साहित करते हुए पीएम ने लिखा, "इतिहास में पिछले क्षणों के विपरीत, जब देश या समाज एक दूसरे के खिलाफ थे, आज हम एक साथ एक आम चुनौती का सामना कर रहे हैं। भविष्य एकजुटता और पलटाव का होगा। भारत के अगले बड़े विचारों को वैश्विक प्रासंगिकता और अनुप्रयोग मिलना चाहिए। उनके पास न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए।"

पीएम ने आगे बताया, "लॉजिस्टिक्स को पहले केवल भौतिक बुनियादी ढांचे- सड़कों, गोदामों, बंदरगाहों के प्रिज्म के माध्यम से देखा जाता था। लेकिन लॉजिस्टिक विशेषज्ञ इन दिनों अपने घरों में आराम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।"

"भौतिकता और आभासी के सही मिश्रण के साथ भारत COVID-19 दुनिया में जटिल आधुनिक बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। आइए हम आगे बढ़े और इस अवसर को वश में कर लें। मैं आप सभी से इस बारे में सोचने और चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं।"

"दफ्तर से घर पर काम करने में बदलाव आधिकारिक और व्यक्तिगत संतुलन के लिए नई चुनौतियां लाता है। जो भी हो, फिटनेस और व्यायाम के लिए समय समर्पित करें। योग को शारीरिक और मानसिक भलाई में सुधार के साधन के रूप में आज़माएं। भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को शरीर को फिट रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। आयुष मंत्रालय एक प्रोटोकॉल लेकर आया है जो स्वस्थ रहने में मदद करेगा। इन पर भी एक नजर डालिए।"

"अंत में, और महत्वपूर्ण बात, कृपया Aarogya Setu Mobile App डाउनलोड करें। यह एक भविष्यवादी ऐप है जो COVID-19 के संभावित प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। अधिक डाउनलोड, अधिक इसकी प्रभावशीलता।"