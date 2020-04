इंटरव्यूः तबलीगी जमात प्रमुख मोहम्मद साद का आरोप- प्रशासन ने नहीं दी थी मरकज खाली करने की अनुमति

नई दिल्ली। सुन्नी मुस्लिम धर्म प्रचारक संगठन तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंधालवी मार्च महीने में धारा-144 लगने के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीग के वैश्विक मरकज में एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने के बाद से विवादों में हैं। साद व मरकज से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कई कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

घातक कोरोनावायरस को फैलाने में मरकज की भूमिका जांच के घेरे में है। करीब 150 देशों में फैले तबलीगी जमात की स्थापना साद के दादा मोहम्मद इलियास कंधालवी ने 1926-27 में की थी। तबलीगी जमात ने अपने 92 साल के सफर में कभी मीडिया से संवाद नहीं किया और कहा जा सकता है कि तबलीग प्रमुख का किसी भी मीडिया संस्थान को दिया गया यह पहला साक्षात्कार है।

मौलाना साद का यह साक्षात्कार उनके वकील फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से लिया गया है। इसमें साद ने तबलीगी जमात की गतिविधियों को पाक साफ बताया है और कहा है कि संगठन का किसी भी तरह की हिंसा या गैर कानूनी कार्यों में कोई हाथ नहीं रहा है। पढ़िए इंटरव्यू के प्रमुख अंशः

