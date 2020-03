Coronavirus: अंडरवर्ल्ड भी कोरोना से सहमा, व्यापारियों को नहीं आ रहे उगाही के फोन

नई दिल्ली। कोरोना ( coronavirus ) का कहर दुनियाभर में बरकरार है। पूरी दुनिया कोरोना ( COVID-19 ) से डरी हुई है। भारत भी कोरोना ( Coronavirus in india ) की मार झेल रहा है। पूरे देश में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन ( Lockdown in India ) लागू है। अब कोरोना का डर अंडरवर्ल्ड ( Coronavirus effect in UnderWorld ) को भी सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) का दावा है कि पिछले कई दिनों से अंडर वर्ल्ड के सरगनाओं के फोन आने बंद हो गए हैं।

मुंबई क्राइम ब्रांच के हफ्ता निरोधक प्रकोष्ठ के चीफ अजय सावंत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अंडर वर्ल्ड भी कोरोना ( underworld ) से सहमा हुआ है। कोरोना की वजह से जो हालात है उससे मुंबई में भाईगिरी एकदम बंद है। ना तो देश और ना ही विदेश कहीं से भी व्यापारियों को फोन नहीं आ रहे हैं। बता दें कि अजय सावंत अभी डॉन एजाज लकड़ावाला से जुड़े कई केसों की जांच कर रहे हैं।

लकड़ावाला को जनवरी में बिहार के पटना से हिरास्त में लिया गया थ। उस दौरान चीन से कोरोना के कई मामले सामने आए थे। लेकिन भारत में इसे लेकर कोई डर नहीं था। लकड़ावाला के बाद पुलिस ने डॉन रवि पुजारी को सेनेगल से भारत लाया गया था। उस दौरान भी मुंबई में उगाही के कॉल्स आने बंद नहीं हुए थे।

लेकिन जब से मुंबई में कोरोना को लेकर कई मामले सामने आने लगे तब से उसका असर अंडर वर्ल्ड पर भी पड़ता दिख रहा है। दरअसल, एक और डॉन प्रसाद पुजारी मुंबई के कई बिल्डरों को उगाही के लिए धमकाता रहा है। लेकिन कई दिनों से उसका उगाही का काम ठप है।

क्राइम ब्रांज के सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो मुंबई में लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का बिजनेस ठप्प पड़ा है। जिसके बाद प्रसाद पुजारी और उसके अन्य सरगनाओं को ये समझ में आ गया है कि वह व्यापारियों को कितने भी कॉल कर ले अभी फिलहाल उन्हें पैसे नहीं मिलने वाले।