Coronavirus: India में COVID के 56,282 नए मामले, 19,64,536 हुई कुल मरीजों की संख्या

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण ( coronavirus in India ) तेजी के साथ फैलता जा रहा है। आलम यह है कि गुरुवार को देश में कोरोना के कुल ( Coronavirus Case in India ) मरीजों की संख्या 19,64,536 हो गई। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना वायरस ( New Coronavirus case ) के 56,282 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में कोरोना का रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) भी सुधरता जा रहा है। यही वजह है कि देश में अब तक 13,28,336 कोरोना मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते एक दिन में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से कुल 904 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ इस घातक बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 40,699 पहुंच गई है।

Ministry of Health, ICMR & AIIMS (Delhi) have proposed to launch a National Clinical Registry for COVID-19 (NCRC). ICMR invites a letter of intent from hospitals identified as dedicated COVID Hospitals or Health Centres under project to establish NCRC. pic.twitter.com/TLcSTttssZ — ANI (@ANI) August 6, 2020

कोरोना वायरस की मृत्यु दर गिरकर 2.07 प्रतिशत तक आ गई

भारत में फिलहाल 5,95,501 कोरोना के सक्रिय केस ( Coronavirus Active Case in India ) हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों की संख्या का 30.31 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) के अनुसार कोरोना वायरस की मृत्यु दर गिरकर 2.07 प्रतिशत तक आ गई है। जानकारी के अनुसार यह लगातार 8वां दिन है, जब कोरोना वायरस ( Coronavirus News Case ) के नए मामलों की संख्या 50,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 5 अगस्त तक 2,21,49,351 सैंपलों की जांच की गई है। जबकि इनमें से 6,64,949 सैंपलों की जांच तो 5 अगस्त को की गई।

11,514 #COVID19 cases & 316 deaths reported in Maharashtra today. Total number of cases in the state is now at 4,79,779, including 1,46,305 active cases, 3,16,375 recovered & 16,792 deaths: State Health Department pic.twitter.com/UNPYwHDZgQ — ANI (@ANI) August 6, 2020

बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,148 हो गई

बिहार में गुरुवार ( Coronavirus in Bihar ) को अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 3,416 कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। जिसके साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68 हजार के पार पहुंच गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,148 हो गई है। जबकि अब तक 43,820 संक्रमित ठीक होकर स्वस्थ्य जीवन जी रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 19 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही ओडिशा में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,699 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। फिलहाल राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 40 हजार को पार कर गई। वहीं, महाराष्ट्र कोरोना वायरस प्रभावित राज्यों की सूची में लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित है। फिलहार राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।