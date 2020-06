जुलाई या अगस्त में Peak पर होगा Coronavirus! Vaccine के लिए अभी करना होगा इंतजार

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की स्थिति दिन-ब-दिन विकट होती जा रही है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमित ( Coronavirus Infection ) लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के मामलों में फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट्स का तो यह तक दावा है कि इस जानलेवा वायरस ( COVID-19 ) की स्थिति आने वाले दिनों और अधिक विकराल होने वाली है। उनका कहना है कि जुलाई या अगस्त में देश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) चरम पर पहुंच जाएगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी चूंकि जुलाई और अगस्त में समय बावजूद इसके इससे पहले ही हमारा हेल्थ सिस्टम ( Health System ) हांफने लगा हैं कई राज्यों में हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं।

COVID-19: के 24 घंटे में 10 हजार से ज्यादा केस, 3 लाख के करीब हुई Coronavirus मरीजों की संख्या

India reports the highest single-day spike of 10,956 new #COVID19 cases & 396 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 297535, including 141842 active cases, 147195 cured/discharged/migrated and 8498 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/OM2YIgMfrO