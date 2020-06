COVID-19: के 24 घंटे में 10 हजार से ज्यादा केस, 3 लाख के करीब हुई Coronavirus मरीजों की संख्या

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा पहली बार है जब कोरोना वायरस ( Coronavirus Update ) के एक दिन में 10 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य औरपरिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) की ओर शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि देश में अब तक कोरोना वायरस ( Coronavirus Patients ) के रोगियों की कुल संख्या 2,97,535 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 10,956 केस तो पिछले 24 घंटों में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने बताया किदेश के विभिन्न राज्यों में अभी तक कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के 147195 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि फिलहाल 141842 सक्रिय हैं।

