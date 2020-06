ICMR बलराम भार्गव बोले- भारत में Coronavirus का Community Transmission नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। इस बीच सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ( Health experts ) को दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community transmission in Delhi ) का खतरा सता रहा है। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMS ) यह साफ कर दिया है कि भारत में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community transmission ) नहीं है। ICMS के महानिदेशक बलराम भार्गव ( ICMS Chief Balram Bhargava ) ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 ( Coronavirus ) कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन (Community transmission) नहीं है।

COVID-19: Delhi में वेतन न मिलने से नाराज Docters, सामूहिक इस्तीफा की दी धमकी

India is such a large country and prevalence is very low. India is not in community transmission: Prof (Dr.) Balram Bhargava, DG, ICMR, Delhi on COVID19 pic.twitter.com/oFHfZL2cD9 — ANI (@ANI) June 11, 2020

भार्गव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर काफी बहस चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल जनआबादी वाला देश है और उस हिसाब से कोरोना वायरस का प्रसार बहुत कम है। भार्गव ने कहा कि देश के छोटे जिलों में इसका कोरोना प्रसार एक प्रतिशत से भी कम है। हालांकि इस प्रभाव शहरी क्षेत्र में थोड़ा अधिक है। आईसीएमआर के निदेशक ने कहा कि कन्टेनमेंट क्षेत्रों में, यह थोड़ा अधिक हो सकता है। लेकिन, हम सुनिश्चित हैं कि भारत में सामुदायिक प्रसार नहीं है।"

Coronavirus Crisis: महानगरों से जाने वालीं Trains Full, छोटे शहरों से खाली लौट रही गाड़ियां

We found that about 0.73% of the population in these 15 districts showed a prevalence of past exposure to infection. It means that lockdown measures were successful in keeping it low and preventing rapid spread: Prof (Dr.) Balram Bhargava, DG, ICMR, Delhi on serosurvey pic.twitter.com/cRu2ZCEReO — ANI (@ANI) June 11, 2020

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भार्गव ने कहा कि वह इस बात पर जोर देकर कहना चाहते हैं कि भारत में अभी कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है।। आईसीएमआर प्रमुख ने हालांकि कहा कि ऐसे स्थितियों से बचने को लिए उन्हें परीक्षण, पता लगाना, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन की रणनीति को जारी रखना होगा। इस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम के उपायों को जारी रखने पर जोर दिया। आपको बता दें कि भारत में संक्रमण के 9,996 नए मामले सामने आए हैं और 357 नई मौतें हुई हैं। कुल मामलों की संख्या करीब 2.86 लाख हो गई है।

COVID-19: Rahul Gandhi अमरीकी डिप्लोमेट से करेंगे बातचीत, Corona Crisis पर होगी बातचीत