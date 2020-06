COVID-19: Rahul Gandhi अमरीकी डिप्लोमेट से करेंगे बातचीत, Corona Crisis पर होगी बातचीत

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) का विशेषज्ञों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है।

इसी कड़ी राहुल गांधी शुक्रवार को अमरीका के डिप्लोमेट ( Diplomat of america ) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ( Harvard University ) में प्रोफेसर निकोलस बर्न्स ( Ambassador Nicholas Burns ) से बातचीत करेंगे।

दोनों के बीच कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) और उसके प्रभाव लेकर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

राहुल गांधी के ट्वीट में लिख कि वह 12 जून को सुबह 10 बजे Ambassador Nicholas Burns से बात करेंगे।

उन्होंने लिखा कि कोरोना ( Coronavirus ) किस तरह से दुनिया को बदल रहा है। इस पर बातचीत होगी। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को देखने की अपील भी की।

