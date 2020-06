,,COVID-19: Delhi में वेतन न मिलने से नाराज Docters, सामूहिक इस्तीफा की दी धमकी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फैलते कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Delhi ) के बीच डॉक्टरों ( Delhi Docters ) ने सामूहिक इस्तीफे ( Mass resignation ) देने की धमकी है।

दिल्ली के अस्पतालों ( Delhi Hospitals ) में दिन-रात रह कर कोरोना ( Coronavirus ) से जंग लड़ रहे डॉक्टर पिछले तीन माह से वेतन न मिलने से नाराज हैं।

यही वजह है कि उन्होंने मांग पूरी न होने पर सरकार को हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।

गौरतलब है कि दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल ( Hindu Rao Hospital ) और कस्तूरबा हॉस्पिटल ( Kasturba Hospital ) समेत कई अस्पतालों में डॉक्टरों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं दिया गया है।

इस बात से नाराज रेज़ीडेंट डॉक्टरों ने सरकार को 16 जून तक की दी मोहलत दी है। जबकि वेतन न मिलने पर 16 जून के बाद काम पर न आने की बात कही है।

इस बीच हिंदू राव हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है।

डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तो वह ड्यूटी पर नहीं आएंगे।

इसके साथ ही 18 जून तक वेतन न मिलने पर सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे।

Delhi: This is the highest single-day spike in cases (1877) & deaths (65) in the national capital. https://t.co/cqiJpccPgM

वहीं, कस्तूरबा हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको मार्च, अप्रैल और मई का वेतन नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा कि चूंक यह समय हड़ताल पर जाने का नहीं है, इसलिए हमने सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया है।

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इस समय सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विशेषज्ञों को राजधानी में कम्यूनिटी ट्रांसमिशन फैलने का डर सता रहा है।

India is such a large country and prevalence is very low. India is not in community transmission: Prof (Dr.) Balram Bhargava, DG, ICMR, Delhi on COVID19 pic.twitter.com/oFHfZL2cD9