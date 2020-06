Jammu-Kashmir Police ने किया Narco Terror Module का भंडाफोड़ ,LeT के तीन सहयोगी गिरफ्तार

नई दिल्ली। देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) से बड़ी खबर सामने आई है।

यहां गुरुवार को पुलिस ( Jammu-Kashmir Police ) के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नार्को टेरर मॉड्यूल ( narco-terror module ) का भंडाफोड़ किया है।

यह Narco-Terror Module लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के द्वारा संचालित किया जाता था।

पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में दिया।

पुलिस के अनुसार हंदवाड़ा ( Handwara ) से लश्कर के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.34 करोड़ रुपए की नकदी और 21 किलो हेरोइन बरामद हुई है।

Handwara Police (J&K) today busted a huge Pakistan sponsored narco-terror module. 3 Lashkar-e-Taiba terror associates were arrested, they were in touch with Pak handlers. 21 kg heroin, Indian currency with the value of Rs 1.34 Crores seized: SP Handwara Dr GV Sundeep Chakravarthy pic.twitter.com/4iMSdOCbTG