COVID-19: दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 1513 Corona Patients मिले, अब तक 606 की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के नए मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं।

बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus Case ) के 1513 नए रोगी मिले हैं। दिल्ली में कोरोना रोगियों ( Corona patients ) के मिलने का यह एक दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने कोरोना से मरने वाले 50 लोगों का नया आंकड़ा भी जारी किया है।

दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) से मरने वाले 50 नए लोगों की संख्या जारी की गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बुलेटिन ( Health Bulletin ) में कहा कि इन 50 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मृत्यु 31 मई से 1 जून के बीच हुई है।

जबकि शेष 41 व्यक्तियों की मृत्यु 15 अप्रैल से 30 मई के बीच अलग-अलग दिनों में हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से 606 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

वहीं कोरोना की चपेट में आए रोगियों की कुल संख्या 23,645 हो गई है।

